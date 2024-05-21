İsrail Güçleri Batı Şeria'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Güçleri Batı Şeria'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincel kasabasına baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin bazı Filistinlilerin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail güçleri ayrıca Cenin kentinin El-Celme kasabasında eski tutuklu Yasmin Teysir Şaban'ı yeniden gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

21.05.2024 03:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincel kasabasına baskın düzenledi.

Tanıklar, Filistinlilerin evlerine giren İsrail askerlerinin, aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Filistinli aktivistlere ait bazı sosyal medya hesaplarında da İsrail askerlerinin kasabada bazı Filistinlilerin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı görüntüler yer aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail güçlerinin Cenin kentinin El-Celme kasabasına düzenlediği baskında eski tutuklulardan 4 çocuk annesi Yasmin Teysir Şaban'ı yeniden gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 505 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken ’’seçim’’ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken ''seçim'' detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
23:32 İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD “lojistik nedenlerle“ harekete geçmedi İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD "lojistik nedenlerle" harekete geçmedi
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 03:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 11 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement