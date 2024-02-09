İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 15 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine gece baskınları yaptığı belirtildi.
İsrail askerleri, Doğu Kudüs, Ramallah, Tukerim, Nablus ve Eriha kentlerinde düzenlediği gece baskınlarında en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 940'a yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.
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