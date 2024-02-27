İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen baskınlarda Nablus, Tubas, Eriha, Ramallah ve El-Halil kentlerinde gözaltılar gerçekleşti. İsrail güçleri, baskınlar sırasında Filistinlilere şiddet uygulayarak evlere ve araçlara zarar verdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 270'e yükseldi.

27.02.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlendiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerince son 24 saatte Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda biri genç kız en az 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu gözaltıların, Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Eriha, Ramallah ve El-Halil kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildiği ve İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 270'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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