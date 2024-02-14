İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine gece saatlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.
Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Nablus, Ramallah ve Eriha kentlerinde gerçekleşen baskınlarda 18 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Öte yandan yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bira, Kalkilya, Tubas, Tulkerem, Nablus ve El Halil kentlerindeki bazı ilçe ve kasabalara baskınlar düzenledi.
Askerler, baskına tepki gösteren bazı Filistinlileri gözaltına aldı.
Tubas kentine giren İsrail askerleri, buradaki bazı evler için yıkım işlemlerine başladı. Görgü tanıkları, kentin çeşitli noktalarından çatışma ve patlama sesleri geldiğini aktardı.
İsrail güçleri Kalkilya'da düzenledikleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Olaylarda en az 3 Filistinli gözaltına alındı.
Ramallah'ta Filistin Tıp Merkezi yakınlarındaki çok sayıda eve baskınlar yapılırken, Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli gözaltına alındı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 20'ye ulaştığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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