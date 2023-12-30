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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı ve birini ambulansta gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı ve birini ambulansta gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı. Yaralananlardan biri ambulansta gözaltına alındı. İsrail'in son dönemde Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınları sonucu 318 Filistinli öldürüldü, 4 bin 820'si gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi yaraladı ve birini ambulansta gözaltına aldı
30.12.2023 - 00:57,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladığı, birini ambulanstayken gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail güçlerinin, Kalkilya'nın doğu girişi yakınlarında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bilgisi geçildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır yaralanan 17 yaşındaki Hamza Muhsin Şerim'in Kalkilya Devlet Hastanesinden Nablus'taki bir hastaneye nakli sırasında ambulansta gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana artan bir dozda Batı Şeria ve Kudüs'teki kent ve kasabalara baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar 318 Filistinli öldürüldü, 4 bin 820'si gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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