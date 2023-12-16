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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın güneyinde düzenlediği baskında karnından vurulan Aziz Abdurrahim Halil'in hayatını kaybettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 290'a yükseldi.

İsrail güçleri Batı Şeria\'da bir Filistinli genci öldürdü
16.12.2023 - 21:33,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli genci öldürdüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesine düzenlediği baskında karnından vurularak ağır yaralanan Aziz Abdurrahim Halil'in (20) hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 290'a yükseldiği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da daha önce yer alan haberde, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Ayrım Duvarı kapısında konuşlanan İsrail güçlerinin, ateşli silahla başından yaraladığı Selim Nasır Selim Hicr'in (25) yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

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