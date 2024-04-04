İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentinin batısındaki Yabad beldesinde bir evi kuşatan İsrail askerleri ile içeride bulunan Filistinli arasında çatışma yaşandı.
Bölge sakinleri, ordunun bölgeden çekilmesinin ardından evde Esad el-Kanir'in (28) cesedini buldu.
Ayrıca sosyal medyada bir evin çatısında, bir Filistinlinin yerde yattığı ve etrafında birkaç İsrail askerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.
Cenin kentinin El-Yamun, Sile el-Harise, Berkin ile Yabad gibi beldelerinde ve Cenin Mülteci Kampı'nda birkaç saat süren baskın gerçekleştiren İsrail güçleri, geri çekilmeden önce sokakları ve altyapıyı tahrip etti.
İsrail ordusu ayrıca Tubas ve Kalkilya, Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerinde de baskınlar düzenleyip çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
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