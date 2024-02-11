İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıktı, tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika
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İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıktı, tarım alanlarına zarar verdi

İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıktı, tarım alanlarına zarar verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilerin evlerini yıkan İsrail güçlerinin tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi. İsrail güçleri, Filistinli ailelere ait evleri, su kuyularını ve koyun ağıllarını yıkarken, aile üyelerini tehdit etti. Ayrıca, İsrail güçleri Mesafir Yatta bölgesindeki çoban ve koyunların mera ve otlaklara ulaşmasını engelliyor. İsrail'in Mesafir Yatta'daki tehcir politikası kapsamında, askeri bölge ilan edilen bölgede yaşayan binlerce Filistinli evlerinden kovulmaya çalışılıyor ve temel hizmetlerin ulaştırılması engelleniyor.

11.02.2024 18:11
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilerin evlerini yıkan İsrail güçlerinin tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistinli Ahmed Mahmud Hamamda ailesine ait evlerin, su kuyusunun ve koyun ağıllarının İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktardı.

Haberde, ailenin evine İsrail güçlerinin iki ay önce de saldırıda bulunduğu belirtilerek, evin saldırıya uğradığı ve aile üyelerinin tehdit edildiği kaydedildi.

Filistinli Usame Muhamara da Mesafir Yatta'da İsrail güçlerinin ailesine ait eve baskın düzenleyerek içini tahrip ettiğini kaydetti.

Ayrıca, İsrail güçlerinin Mesafir Yatta bölgesindeki çoban ve koyunların mera ve otlaklara ulaşmasını engellediği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Mesafir Yatta'daki tehcir politikası

İsrail ordusu, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi "918 No'lu Atış Alanı" adı altında askeri bölge ilan ederek 2 binden fazla Mesafir Yatta yerlisini çeşitli yollarla evlerinden kovmaya çalışıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yerli Filistinlilerin barındığı onlarca ev, yapı ve tarım tesisini yerle bir eden İsrail, imkanların son derece kısıtlı olduğu bu bölgeye elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin bile ulaştırılmasına engel oluyor.

Kaynak: AA

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