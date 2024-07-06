İsrail Güçleri, Gazze'de Alıkonulan Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Güçleri, Gazze'de Alıkonulan Filistinlilere Saldırdı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde 4 gün boyunca alıkonulan ve bugün serbest bırakılan Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılar var. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler ise işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor.

06.07.2024 16:59
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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 4 gün önce alıkoyduğu ve bugün salıverdiği yaklaşık 15 Filistinliye yönelik saldırısı düzenledi. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabildi.

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söyledi.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve saatler önce salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kaçarak canını kurtarabildiğini anlattı.

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." dedi.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan bazıları daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılanma, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri, Gazze'de Alıkonulan Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

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