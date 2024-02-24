İsrail Güçleri İşgal Altındaki Batı Şeria\'da Baskınlar Düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri El Halil, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus'ta gece baskınlarını sürdürdü.
İsrail güçleri, El Halil'de, kent merkezi, Yatta beldesi, Vadi el-Heriyye ve Ummu es-Satr bölgeleri ile Tarık bin Ziyad Kavşağı'nda bazı evlere baskınlar düzenleyerek arama yaptı.
Yine El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da bir grup Yahudi yerleşimci, evlerine gitmek isteyen Filistinlileri alıkoyarak işkence yaptı.
Et-Tuvane köyündeki baskında da İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin köy halkına yönelik ihlallerini belgelemeye çalışan yabancı aktivistlere saldırdı. Köyün semalarında insansız hava araçları (İHA) uçuran İsrail güçleri, halkın sokağa çıkmasına engel oldu.
Tulkerim'in batısındaki Şuveyke ilçesindeki baskında El-Aksa Okuluna giren İsrail güçleri buradaki güvenlik kameralarına el koydu.
Tulkerim'in doğusunda ise Es-Selam ve Er-Reşid mahalleleri, Zennabe ilçesi, Es-Sikke Caddesi, İktaba Kavşağı, Nablus Caddesi ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nasr Dağı yakınlarına düzenlenen baskınlarda da evlerde aramalar yapıldı.
Beytüllahim'de İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Beyt Tamir köyüne baskın düzenleyerek 22 Şubat'ta Doğu Kudüs'te vurularak öldürülen iki Filistinlinin evini önce kuşattı, sonra da bombayla patlatmak üzere ölçülerini aldı. Aynı şekilde Zatera köyünde de İsrail güçleri bir eve baskın düzenleyerek ölçülerini aldı.
Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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