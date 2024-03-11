- İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı
KUDÜS - Filistin'de Ramazan ayının ilk teravih namazı Mescid-i Aksa'da kılındı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışan Filistinlilere copla saldırdı.
Kudüs ve Filistin Baş Müftüsü Muhammed Hüseyin'in, Filistin'de Ramazan ayının yarın başlayacağını ilan etmesinin ardından Kudüs'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın girişinde teravih namazı için toplanan Filistinlilere coplarla saldırdı.
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Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Bayram Çelik, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Doruk ve Çelik ateşledi. Vali Doruk, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu belirtti ve Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunu vurguladı. Başkan Çelik ise bandomuzun ramazanda Amasya'ya renk kattığını ve birlik ve beraberlik duygularını artırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında şehit yakınları ve gazilerin millete emanet olduğunu belirterek, onların her meselesinde yanlarında olmanın ve gönüllerini hoş etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaparak, savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdiklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sorescu'nun golüyle Gaziantep FK öne geçti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin çabalarının hiç bitmeyeceğini belirtti. Erdoğan, milletin kazanımlarına ve geleceğine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasının vatan topraklarını korumanın ve güvenle yaşamanın yolunun olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri olay yerine intikal etti ve yaralıların durumu yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler hızla başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanıyla başlayıp sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ramazan ayı nedeniyle ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret saatlerinin 20:00 ile 22:00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser, 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan kağıt yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, 'Devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır' açıklamasını yaptı.
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