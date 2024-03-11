İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı - Son Dakika
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı

Kudüs'te Ramazan ayının ilk teravih namazı Mescid-i Aksa'da kılındı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışan Filistinlilere copla saldırdı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın girişinde teravih namazı için toplanan Filistinlilere coplarla saldırdı.

11.03.2024 20:23
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- İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı

KUDÜS - Filistin'de Ramazan ayının ilk teravih namazı Mescid-i Aksa'da kılındı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışan Filistinlilere copla saldırdı.

Kudüs ve Filistin Baş Müftüsü Muhammed Hüseyin'in, Filistin'de Ramazan ayının yarın başlayacağını ilan etmesinin ardından Kudüs'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın girişinde teravih namazı için toplanan Filistinlilere coplarla saldırdı.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da teravih namazına gelen Filistinlilere copla saldırdı - Son Dakika
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