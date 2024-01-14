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İsrail Güçleri Filistinli Genci Yol Ortasında Dövdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Filistinli Genci Yol Ortasında Dövdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yol ortasında dövdüğü Filistinli bir genci gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Şufat Mülteci Kampı'nda çekilen videoda, İsrail polisinin Filistinli gence şiddet uyguladığı görülüyor. Gencin yerde sürüklendiği ve alıkonulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail Güçleri Filistinli Genci Yol Ortasında Dövdü
14.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:27
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yol ortasında dövdüğü Filistinli bir genci gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, İsrail güçlerinin Filistinli gence yönelik şiddeti kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail polisi kamptaki bir kontrol noktasında direniş göstermeyen bir Filistinli genci sokak ortasında yere yatırmaya çalışıyor.

Bir İsrail polisi Filistinli genci tutarken, diğer bir polisin gence silah doğrulttuğu ve postalıyla tekme attığı görülüyor.

Filistinli genç daha sonra İsrail güçleri tarafından yerde sürükleniyor ve alıkonuluyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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