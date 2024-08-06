İsrail Güçlerinin Tubas'ta Düzenlediği Baskında 4 Filistinli Öldü

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 1'i çocuk 4 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba kasabasına baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını ve Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini yazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ile Bilal İzzeddin Savafta'nın (14) öldüğü, 2'si ağır 7 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.