İsrail güvenlik kabinesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Gazze Barış Kurulu'ndan gelen baskıların ardından 20 maddelik Gazze planına ilişkin ek adımları onaylamak için toplandığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantının başladığını ve diğer konularla birlikte Trump planının uygulanması için lojistikle ilgili bir dizi karar alacağını aktardı.

Haberde, Gazze konusunun Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından kabinede ele alınmasının gündeme geldiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, kabine tarafından atılacak adımlarla Trump'a İsrail'in barış planını sürdürmeye hazır olduğu mesajı verilecek.

Alınacak kararlar arasında Filistinli polis memurlarının Mısır'da eğitim görmek üzere ayrılması ve eğitim sonrasında Gazze'ye geri dönmesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması için bir üs kurulması gibi adımlar olduğu bildirildi.

İsrailli güvenlik kaynaklarına göre, kabinenin alması gereken kararlar arasında, Refah'ta yeniden inşa faaliyetlerine başlanması da yer alıyor.

ABD'li bir kaynak, Washington yönetiminin planının uygulanması konusunda sadece söylem değil, somut adımlar beklediğini vurguladı.

İsrail, Hamas silahsızlanmaya başlayana kadar, teknokratik hükümetin Gazze'ye girmesine karşı çıkıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı kurmaylarıyla bir araya geldi

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi öncesinde İsrail ordusunun üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Yerel basında çıkan haberde, görüşmede Hamas'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve ileriye dönük planların incelendiği ileri sürüldü.

İsrail, yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmişti

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürmüştü.

Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

Temmuzda Barış Kurulu, Gazze'de yönetimin Filistinli teknokratik hükümete devredilmesi ve silahsızlandırılma konusunda Hamas ile mutabakata varmıştı.

Buna karşın Netanyahu, planın uygulanmasına yönelik adımların atılmasını reddetmişti.

Kushner'in ve Barış Kurulunun, Netanyahu'yu 20 maddelik Gazze ateşkes planını uygulaması konusunda uyardığı bildirilmişti.