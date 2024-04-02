İsrail, Hamas'a yeni bir esir takası teklifi sunacak

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İsrail, Kahire'de yürütülen esir takası görüşmelerinde Hamas'a sunulmak üzere yeni bir teklif taslağı hazırlandığını duyurdu.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, 31 Mart'tan bu yana esir takası anlaşması için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mossad, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ordu yetkililerinden oluşan İsrailli müzakere heyetinin bugün döneceği bildirildi.

Görüşmelerde arabulucuların Hamas'a iletmek üzere esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir teklif taslağı hazırladığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda gerekli çabaların sürdüğüne yer verildi.

İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında 31 Mart'ta Mısır'a gitmişti.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerini ilerletmek için geliştirilen çerçeveyi tartışmak üzere bir araya geleceğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne ilişkin esneklik gösterdiği iddia edilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, daha önce reddettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinin sakinlerinin evlerine dönüşüne ilişkin yeni teklifi kabul etme yönünde esneklik gösterdi.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.