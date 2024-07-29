İsrail, Hamas ile esir takası için yeni şartlar önerdi

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Lübnan'daki Al-Akhbar gazetesi, İsrail'in Hamas ile olası esir takası için yeni şartların yer aldığı önerisini arabuluculara ilettiğini bildirdi.

Habere göre, Tel Aviv yönetimi, olası esir takası mutabakatı için çok sayıda yeni talepte bulundu.

Bu talepler arasında olası esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin bölgeyi ikiye ayıran "Netzarim hattı"nda İsrail askerlerinin kontrolünün ardından Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi şartı da bulunuyor.

Taraflar arasında esir takası mutabakatı için planlanan ikinci ve üçüncü safhalara geçişte yaşanabilecek anlaşmazlık veya uygulamada başarısızlık yaşanması halinde İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep ediliyor.

Tel Aviv yönetimi ayrıca Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı canlı esirlerin listesinin önceden verilmesini istiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümeti, esir takası müzakereleri sürerken yeni talepleri dillendirmeye başlamıştı.

Bu yeni talepler, İsrail basınında Netanyahu "esir takası müzakerelerini zora sokuyor" yorumlarına neden olmuştu.

Gündemdeki esir takası mutabakat önerisi 3 aşamadan oluşuyor

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereler bitene kadar devam edecek.

Anlaşmanın ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.