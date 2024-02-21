İsrail, Hamas ile esir takası müzakereleri için heyet göndermeyeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Hamas ile esir takası müzakereleri için heyet göndermeyeceğini açıkladı

İsrail, Hamas ile esir takası müzakereleri için heyet göndermeyeceğini açıkladı

İsrail, Hamas ile yeni esir takası mutabakatı müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet göndereceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İsrail'den Kahire'ye müzakereler için bir heyet gitmediği ve Hamas'ın yanıtını beklediği belirtildi.

21.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas ile yeni esir takası mutabakatı müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet göndereceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Suudi Arabistan kaynaklı bir gazetenin haberinde İsrail'den bir heyetin esir takası müzakereleri için Kahire'ye heyet göndereceğini yazdığı belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Suudi Arabistan gazetesinde çıkan haberin doğru olmadığını kaydetti.

Şu an için İsrail'den Kahire'ye müzakereler için bir heyet gitmediğini dile getiren yetkili, "İsrail, Hamas'ın bugün ya da yarın vereceği yanıtı bekliyor ve o zaman bir karar verilecek." ifadesini kullandı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Kahire, Mısır, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamas ile esir takası müzakereleri için heyet göndermeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Hamas ile esir takası müzakereleri için heyet göndermeyeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement