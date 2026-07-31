İsrail: Hamas Silahsızlanmadan Çekilmeyeceğiz

İsrail basınına konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Hamas tamamen silah bırakmadan Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri Sarı Hat'tan çekilmeyeceklerini söyledi.

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin yol haritasına değinerek, "Gazze Şeridi'nde siyasi ilerleme sağlandığına ilişkin bu sabah çıkan çeşitli haberlerin ardından İsrail, Hamas'ın gerçek anlamda silahsızlandırılması gerçekleşmeden İsrail ordusunun Sarı Hat'tan çekilmeyeceğini bir kez daha yineledi." ifadelerini kullandı.

Ancak yetkili, Barış Kurulu'nun Hamas'ın tüm silahlarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasını öngören planına, İsrail'in hangi maddeler nedeniyle itiraz ettiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Söz konusu İsrailli yetkili, dün yaptığı açıklamada da Barış Kurulu'nun hazırladığı silahsızlanma önerisini reddetmiş, teklifin Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasına ilişkin İsrail'in taleplerini karşılamadığını savunmuştu.

İsrailli yetkili, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinin ön koşulunun Hamas'ın tam anlamıyla silahsızlandırılması olduğunu ileri sürmüştü.

Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de işgal altında tuttuğu alanların oranını yaklaşık yüzde 65'e çıkardığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.