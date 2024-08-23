İsrail, Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse 1 yıl içinde çökebilir

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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'in uçurumun eşiğine doğru gittiğini belirterek, Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse ülkesinin en fazla 1 yıl içinde çökeceği uyarısında bulundu.

Brik, Haaretz gazetesindeki yazısında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş boyunca yaptığı açıklamaların çoğunun asılsız olduğunun kanıtlandığını belirtti.

Buna örnekler veren Brik, "Gallant, Gazze kentinin karadan işgal edilmesinden sonra İsrail'in kentin tamamına ve tünellerine hakim olduğunu ve kısa sürede Hamas'ın teslim olacağını söyledi. Han Yunus'un işgalinden sonra Hamas'ın lideri Yahya es-Sinvar'ın tünellerde tek başına koştuğunu, adamları üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve birkaç gün içinde yakalanacağını iddia etti." ifadesini kullandı.

Gallant'ın bu açıklamalarla İsrail halkını yanılttığını vurgulayan Brik, "Gallant, son zamanlarda uykusundan uyanmaya başladı. Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonunda Gazze'de 'tam zaferin' saçmalık olduğunu açıkladı. Aynı şekilde Hamas ile esir takası anlaşmasına varılmaması durumunda bunun İsrail'i büyük tehlikeye atacak bölgesel bir savaş çıkarabileceğinin farkına varmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Brik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gallant, savaşın hedefinden saptığının, İsrail'in Gazze bataklığına saplandığının ve savaşın temel hedefini gerçekleştiremeden (Hamas'ın düşürülmesi) her geçen gün daha fazla asker kaybettiğinin farkına varmaya başladı. İsrail, uçurumun eşiğine doğru gidiyor. Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse en fazla 1 yıl içinde çöker.

Batı Şeria ve İsrail içindeki saldırılar arttı, ekonomi çöküyor. İsrail, dışlanmış bir devlet haline geldi ve bu da ekonomik boykota ve silah sevkiyatının yasaklanmasına yol açtı. Ülkenin farklı kesimleri arasında artan nefret, ulusu içeriden yok etme tehdidi oluşturduğundan, toplumsal direncimizi de kaybetmeye başladık."

"Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Hamas lideri Yahya es-Sinvar, İsrail'in yaşadığı bu vahim durumun farkında" değerlendirmesinde bulunan Brik, esir takası müzakereleriyle ilgili şunları kaydetti:

"İsrail'in daha önce ateşkes anlaşmasıyla gerçekleştirmesi mümkün olan şey, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yeni şartları nedeniyle artık imkansız hale geldi. Doha'daki müzakerelere katılanlar (İsrail heyeti) Netanyahu'nun ellerini, kollarını bağlaması nedeniyle manevra yapacak alan bulamadıklarını söylüyor.

İsrail'in suikastlara başvurması tüm Orta Doğu'yu ateşe atma tehlikesi barındırıyor. Bu politikaya '3 yangın çıkarma sevdalısı: Netanyahu, Gallant ve Halevi' karar verdi. Sinvar ise yıpratma savaşının kendi çıkarına olduğunu biliyor. Bu nedenle şu an savaşı anlaşmaya tercih ediyor."

Brik, yazısında, Netanyahu'nun insanlığını, ahlakını, değerlerini, kıstaslarını ve İsrail'in güvenliğine yönelik sorumluluk duygusunu kaybettiğini, İsrail'i ancak onun ve arkadaşlarının değişmesinin kurtarabileceğini ifade etti.

Brik, İsrail'in varoluşsal bir yenilgi durumuna girdiğini ve yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğini belirtti.