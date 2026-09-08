İsrail hapishanelerinde Filistinli kadın esirlere baskı artıyor - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde Filistinli kadın esirlere baskı artıyor

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin koşullarının ciddi şekilde kötüleştiğini, işkence, aç bırakma, tecrit ve tedaviden mahrum bırakılmanın sürdüğünü bildirdi. Kadın esirlere yönelik baskıların arttığını ve Damon Hapishanesi'nde uyuz gibi cilt hastalıklarının yaygınlaştığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin koşullarının ciddi şekilde kötüleştiğini, işkence, aç bırakma, tecrit ve tedaviden mahrum bırakılmanın sürdüğünü, kadın esirlere yönelik baskıların arttığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, ağustos ayında ve eylül ayının başında İsrail hapishanelerine yapılan ziyaretlere dayanılarak hazırlanan değerlendirmede???????, ihlallerin fiziksel saldırı, aşağılama ve tekrarlanan baskınların yanı sıra sağlık koşullarındaki kötüleşmeyi de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aile üyeleriyle birlikte "Damon" Hapishanesi'ndeki kadın esirlerin bulunduğu bölüme gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekildi.

Ben-Gvir'in iki odaya girdiğini, ziyareti görüntülediğini ve kadın esirlere tehditler yönelttiğini gösteren bir video yayımladığı??????? aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, açıklamasında, hapishanelerin ve kadın esirlerin "siyasi gösteri ve propaganda malzemesine" dönüştürülmemesi uyarısında bulundu.

Bazı kadın esirlerin, hapishanede tekrarlanan baskınlara maruz kaldıklarını, ziyaretin ardından 3 gün boyunca kişisel eşyalarından mahrum bırakıldıklarını, duş almalarına veya açık hava alanına çıkmalarına izin verilmediğini aktardıkları belirtildi.

Kadın esirlerden birinin, ellerinin ve gözlerinin bağlandığını, zorla dışarı çıkarıldığını ve yere yatmaya zorlandığını, kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini anlattığı aktarıldı.

Söz konusu esirin ayrıca tecrit ve baskınların tekrarlandığını ve baskınların görüntülendiğini belirttiği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Damon Hapishanesi'ndeki kadın esirler arasında uyuz ve alerji gibi cilt hastalıklarının yaygınlaştığını, bu durumun zorlu sağlık ve çevre koşullarından kaynaklandığını??????? kaydetti.

Ofer Hapishanesi'nde uyuz yayılıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, Ofer Hapishanesi'nde kalabalık, yetersiz havalandırma, temizlik malzemelerindeki eksiklik ve tedavinin gecikmesi nedeniyle tutuklular arasında uyuz hastalığının yayıldığını bildirdi.

Esirlerden birinin yaklaşık 4 aydır bu hastalıktan muzdarip olduğu, vücudunda çıban ve iltihaplanmaların yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, diğer bazı hapishanelerde ise aç bırakma, fiziksel saldırı, aşağılama ve tecrit uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.

Çocuk esir Muhammed Hamid'in sağlık durumu ağır

Açıklamada Ofer Hapishanesi'nde tutulduğu sırada uyuz hastalığına yakalanan çocuk Muhammed Hamid'in sağlık durumuna işaret edildi.

Hamid'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği, hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ayaklarından birinin kesildiği belirtilen açıklamada, Hamid'in bir dizi ameliyat geçirdiği, sağlık durumundaki kötüleşmenin sürdüğü ve İsrail'deki Şaare Zedek Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 370 çocuk ve 92 kadının da bulunduğu 9 bin 400'den fazla Filistinli esir bulunuyor. İnsan hakları raporlarında tutuklulara yönelik işkence ve tıbbi ihmal uygulamalarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerinde Filistinli kadın esirlere baskı artıyor - Son Dakika

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