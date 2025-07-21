İsrail Hapishanelerinde İnsan Hakları İhlalleri

Filistinli Esirler Derneği, İsrail hapishanelerinde aç bırakma, işkence ve tıbbi ihmal neticesinde tutuklular arasında açlık ve hastalığın yayıldığını bildirdi.

Filistinli Esirler Derneği, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik sistematik ihlalleri belgeleyen tanıklıkları kamuoyuyla paylaştı.

Tanıklıklarda, mahkumlara yönelik "bilinçli aç bırakma, tıbbi ihmal, elektrik verme, kaburga kırma, sigara söndürme ve plastik mermiyle ateş etme" gibi işkence yöntemleri yer aldı.

Dernek, bu tespitlerini temmuz ayının ilk yarısında çeşitli cezaevlerine yapılan avukat ziyaretlerine dayandırdı.

Açıklamada, İsrail'in cezaevi sisteminin 10 bin 800'ü aşkın tutukluya karşı sistematik suçlarını sürdürdüğü ve bunların arasında kadınlar ile çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sistematik işkence ve sağlık ihlalleri

Rapora göre Megiddo Cezaevinde aç bırakma ve uyuz hastalığı özellikle çocuklar arasında oldukça yayıldı. Bazı çocukların ellerini yumruk yapamadığı ve ağrılı yaralar nedeniyle hareket etmekte ve uyumakta zorlandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Cezaevinde açlık ve uyuz hastalığına ek olarak mahkumlarda ciddi kilo kaybı, baş dönmesi ve halsizlik görülüyor.

Negev Cezaevinde mahkumlara yönelik ağır fiziksel saldırılar, kaburga kırıkları, sigara söndürmeler ve plastik mermiyle yaralama olayları ve cinsel saldırı vakaları tespit edildi.

Gilboa Cezaevi'nde, elektrik şoku, copla darp ve göz yaşartıcı gaz gibi yöntemlerle şiddet uygulanırken Ganot Hapishanesinde de fiziksel saldırıların yanı sıra mahkumlara ve ailelerine sözlü hakaretler rapor edildi.

Ziyaret yasağı ve avukatlara engelleme

Esirler Derneği, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrailli yetkililerden hesap sorulması çağrısını yineledi.

Kızılhaç ekiplerinin ziyaretlerinin engellendiğini ve avukatların da ciddi kısıtlamalar altında çalıştığını belirten Dernek, ziyaretler sırasında mahkumlara saldırı, kelepçeleme ve sürekli gözetim uygulandığını belirtti.

Derneğin verilerine göre İsrail hapishanelerinde en az 450'si çocuk, 50'si kadın 10 bin 800 tutuklu bulunuyor.