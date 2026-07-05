İsrail Hapishanelerinde İşkence Altında İki Filistinli Doktor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nün (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli doktorlar Husam Ebu Safiyye ve Mervan el-Hams'ın şiddetli işkenceye maruz kaldığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu duyurdu.

Rami Abdu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye'nin yaşamının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti.

Abdu, avukatından alınan son bilgilere göre, Ebu Safiyye'nin fiziki olarak tasfiye edilmesine yönelik somut ve ciddi endişeler bulunduğunu vurguladı.

Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ın durumuna da değinen Abdu, "Elimizdeki bilgilere göre doktor Mervan el-Hams, kalbinin durmasına neden olan günlük işkence seanslarına maruz kalmaktadır ve hayatı doğrudan tehlike altındadır." ifadelerini kullandı.

Abdu, Euro-Med olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC), her iki doktorun durumunu yerinde incelemek üzere acil ziyaret talebinde bulunduklarını kaydetti.

Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, hastane müdürü doktor EbuSafiyye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiyye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü Hams ise 21 Temmuz 2025'te görevi başındayken İsrail ordusu tarafından alıkonulmuştu.

Hams'ın alıkonulduğu sırada uygulanan şiddet nedeniyle ayağından yaralandığı kaydedilmiş, nerede tutulduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğunun bilinmediği açıklanmıştı.