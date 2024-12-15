İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İhmal Uyarısı - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İhmal Uyarısı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutuklularda tıbbi ihmal devam ettiğini bildirdi.

15.12.2024 23:48
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikasının devam ettiği konusunda uyardı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, avukatların son ziyaretlerinden sonra Negev ve Gilboa hapishanelerinde hasta Filistinli tutuklulara ilişkin yeni vakaları ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, avukatının Gilboa hapishanesinde tutuklu bulunan Tulkerim kentinden Refik Kebec'i ziyaret ettiğini ve kalp krizi geçirmesine neden olan kalp zarı rahatsızlığından muzdarip olduğunu tespit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kebec'in tutuklanmadan önce hastanede tedavi gördüğü ve kalp atışını düzenleyen bazı ilaçlar aldığı aktarılan açıklamada, tutuklandığından beri ilaçlarını alamadığı, hapishane yönetiminin "kasıtlı olarak" gereken tedavisini ihmal ettiği aktarıldı.

Negev hapishanesinde "geçen ağustos ayından bu yana uyuz hastası olan ve hastalığı ciddi oranda kötüleşen" Cenin kentinden Filistinli tutuklu Saib Hamayise'nin de ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, şiddetli ağrılar çekmesinin yanı sıra tüm vücuduna çıbanlar yayılan Hamayise'nin yaklaşık 15 kilogram kaybettiği ifadesine yer verildi.

Ramallah'ın batısındaki Safa kasabasından olan, Negev hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Raşid Kerace'yi avukatının ziyaret ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tutuklanmadan önce sırt fıtığı bulunan Kerace'nin, soğukların artmasıyla eklem ağrılarının şiddetlendiği, yaklaşık iki aydır başka sağlık sorunları da yaşadığı ve yaklaşık 45 kilogram zayıfladığı ifade edildi.

Filistinli tutuklulara karşı devam eden tıbbi ihmallerden İsrail hapishane yönetimi sorumlu tutulan açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına ve Kızılhaç'a tutuklular sorununda gereken sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin İsrail Cezaevi İdaresine dayandırdığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 300 Filistinli tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İhmal Uyarısı - Son Dakika

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