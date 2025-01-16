İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakılan Avukatın Şok İfadeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakılan Avukatın Şok İfadeleri

Diyala Ayiş, İsrail hapishanesindeki kadın tutukluların kötü muamele gördüğünü açıkladı.

16.01.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hapishanesinde suçsuz yere geçirdiği 1 yılın ardından serbest bırakılan Filistinli kadın avukat, tutuklu hemcinslerinin her gün baskı ve eziyet gördüğünü ve çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

İsrail güçlerinin, 17 Ocak 2024'te Beytüllahim'deki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada tutukladığı ve bir yıl aradan sonra salıverilen Filistinli Diyala Ayiş, AA muhabirine, kadın tutukluların hapishanede çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Ayiş, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tam bir yıl, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde "idari tutukluluk" kapsamında tutulduktan sonra salıverildiğini söyledi.

"Suçsuz yere içeri alındım, idari tutukluluk kapsamında bir yıl kaldıktan sonra dün salıverildim. Ancak içerde daha çok sayıda kadın esir var. Bunlardan 3'ü Gazze'den. Hepsi özgürlük bekliyor." diyen Ayiş, "Kadın tutuklular içerde zor şartlar altında. Neredeyse her gün baskı ve eziyet görüyor, her şeyden mahrum ediliyorlar. Sürekli çıplak teftişe tabi tutuluyorlar. Buna rağmen morallerini yüksek tutmayı başarıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanesinde insanlık onurunu ayaklar altına alan muamelelerle karşılaştıklarını vurgulayan Ayiş, "Hapishane, tek kişilik hücrelerden oluşuyor, koşullar çok zor. Esirin kıyafetinden başka bir şeyi yok. Cezaevi yönetimi, elindeki her şeyi alıyor. Geçen eylül ayında kaşık çatal ve bardaklarımızı aldılar. Günler sonra bir kısmını verdiler. Kendi aramızda dönüşümlü kullanmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Tahliye edilen Filistinli tutukluların ifadeleri, son dönemde İsrail hapishanelerinde işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'deki hapishanelerde 85'i kadın yaklaşık 10 bin 400 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas çok sayıda İsrailli esirin, Tel Aviv'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakılan Avukatın Şok İfadeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakılan Avukatın Şok İfadeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.