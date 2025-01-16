İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakılan Avukatın Şok İfadeleri

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İsrail hapishanesinde suçsuz yere geçirdiği 1 yılın ardından serbest bırakılan Filistinli kadın avukat, tutuklu hemcinslerinin her gün baskı ve eziyet gördüğünü ve çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

İsrail güçlerinin, 17 Ocak 2024'te Beytüllahim'deki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada tutukladığı ve bir yıl aradan sonra salıverilen Filistinli Diyala Ayiş, AA muhabirine, kadın tutukluların hapishanede çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Ayiş, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tam bir yıl, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde "idari tutukluluk" kapsamında tutulduktan sonra salıverildiğini söyledi.

"Suçsuz yere içeri alındım, idari tutukluluk kapsamında bir yıl kaldıktan sonra dün salıverildim. Ancak içerde daha çok sayıda kadın esir var. Bunlardan 3'ü Gazze'den. Hepsi özgürlük bekliyor." diyen Ayiş, "Kadın tutuklular içerde zor şartlar altında. Neredeyse her gün baskı ve eziyet görüyor, her şeyden mahrum ediliyorlar. Sürekli çıplak teftişe tabi tutuluyorlar. Buna rağmen morallerini yüksek tutmayı başarıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanesinde insanlık onurunu ayaklar altına alan muamelelerle karşılaştıklarını vurgulayan Ayiş, "Hapishane, tek kişilik hücrelerden oluşuyor, koşullar çok zor. Esirin kıyafetinden başka bir şeyi yok. Cezaevi yönetimi, elindeki her şeyi alıyor. Geçen eylül ayında kaşık çatal ve bardaklarımızı aldılar. Günler sonra bir kısmını verdiler. Kendi aramızda dönüşümlü kullanmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Tahliye edilen Filistinli tutukluların ifadeleri, son dönemde İsrail hapishanelerinde işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'deki hapishanelerde 85'i kadın yaklaşık 10 bin 400 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas çok sayıda İsrailli esirin, Tel Aviv'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.