İsrail Hava Kuvvetleri En Düşük Hazırlık Seviyesinde

Güncel

İsrail hava kuvvetlerinin 7 Ekim 2023'te kalkışa hazır yalnızca iki uçağı ve iki helikopteri bulunduğu ve o tarihte "şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesinde olduğu" bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporunu yayınlayarak, bunun İsrail hava kuvvetlerinin dahili bir soruşturmasına dayandığını duyurdu.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı üssündeki Hava Kuvvetleri komutanlarının "durumun bir resmini" çizemedikleri ve Hamas saldırısı sırasında "kendi evinde oturan sıradan bir vatandaşın bildiklerinden daha azını" bildikleri aktarılan raporda, "İsrail hava kuvvetleri 7 Ekim'de şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesindeydi; yalnızca iki helikopter ve iki uçak kalkışa hazırdı." ifadesine yer verildi.

Hamas saldırısından önce, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) gece boyunca Gazze Şeridi semalarında uçtuğu, ancak hiç kimsenin İHA'nın "Gazze'de meydana gelen olağandışı olaylara" ilişkin yakaladığı gerçeğin farkına varmadığı kaydedilen raporda, İsrail savaş uçaklarının daha sonra stratejik varlıkları korumak için harekete geçtiği ve çatışmaların yaşandığı Gazze'nin bitişiğindeki bölgeye saatlerce ulaşamadığı ifade edildi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların mensupları sınırı geçip İsrail'in güneyine sızarak saldırıları şafak vakti başlatmasına rağmen İsrail uçaklarının onlara karşı ilk hava saldırısını sabah 7.15'te gerçekleştirdiği dile getirilen raporda, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının, yüzlerce savaşçının girdiği sınır çitlerinde Hamas tarafından oluşturulan boşlukların bombalanması emrini sabah saat 10.00'da verdiğine işaret edildi.

Hamas'ın, pistlerin yerleri de dahil olmak üzere İsrail hava üsleri hakkında pek çok bilgisi olduğu kaydedilen raporda, gizli bilgilerin korunması ve askeri üslerin güvenliğinin sağlanmasında başarısız kalındığı vurgulandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı başlatmıştı.