İsrail Hava Saldırısı: 8 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, İsrail'in düzenlediği iki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, ölenler arasında kadınların da bulunduğunu belirtti.

Cenazelerin Şifa Hastanesi ile Filistin Kızılayı tarafından işletilen es-Saraya sahra hastanesine götürüldüğünü aktaran kaynaklar, sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 kişinin, bir konut binasının bombalanması sonucu ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gazze kentindeki hastanelere kaldırılan yaralı sayısının 45'i aştığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtilmişti.

Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ile bir aracın hedef alındığı aktarılmıştı.

Rimal Mahallesi'nde hedef alınan binadan halen alevlerin yükseldiği, çevredeki binaların da saldırıdan zarar gördüğü aktarılmıştı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 3'ü kadın olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybederken, bazısı ağır olmak üzere en az 45 kişi de yaralanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.