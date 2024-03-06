İsrail Heyeti, Savaş Kabinesi'nden Yetkilerinin Genişletilmesini İsteyecek - Son Dakika
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İsrail Heyeti, Savaş Kabinesi'nden Yetkilerinin Genişletilmesini İsteyecek

İsrail medyasına göre, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes konularını müzakere eden heyet, Savaş Kabinesi'nden yetkilerinin genişletilmesini isteyecek. İsrailli yetkililer, müzakere heyetinin tıkanmış olan durumdan çıkmak için Başbakan Netanyahu'dan destek beklediğini belirtti. Ancak Hamas'ın da İsrail'in esneklik göstermemesi durumunda aynı şekilde davranacağı ifade edildi.

06.03.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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İsrail medyası, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes konularını müzakere eden heyetin, Savaş Kabinesi'nden yetkilerinin genişletilmesini isteyeceğini belirtti.

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, İsrail Savaş Kabinesi'nin yarın esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereleri dondurma konusunu tartışması bekleniyor.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkili siteye yaptığı açıklamada, müzakere heyetinin şu ana dek tıkanmış olan durumdan çıkmak için ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'dan yetkilerinin genişletilmesini isteyeceğini söyledi.

Hamas'ın son haftalarda esneklik gösterdiğini aktaran yetkili, İsrail'in Paris'te sunulan genel hatların ötesinde esneklik sunmadığı sürece Hamas'ın da aynı şekilde davranacağına dikkati çekti.

Yetkili, müzakere heyetinin, mevcut durumdan çıkmak ve anlaşmaya ulaşmasını mümkün kılacak güncellenmiş pozisyonlarla devam etmek istediğini ancak İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin bu düşünceye sahip olmadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Heyeti, Savaş Kabinesi'nden Yetkilerinin Genişletilmesini İsteyecek - Son Dakika

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