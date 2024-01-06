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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Sayda bölgesinde Hizbullah'a ait önemli iki askeri noktayı hedef aldı. Hizbullah ise İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürdü. Çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Hizbullah\'a ait hedefleri vurdu
06.01.2024 - 23:05,
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Sayda bölgesinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meron Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırılara karşılık, Lübnan'ın güneyinde Sayda bölgesinde Hizbullah'a ait önemli iki askeri noktanın hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın alt yapısı, operasyon merkezi, füze fırlatma rampası ve askeri komplekslerin hedef alındığı belirtildi.

Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hizbullah, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikasta tepki olarak bugün İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60'dan fazla roket attığını açıklamıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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