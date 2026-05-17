İsrail: Hizbullah'a Askeri Çözüm Yetersiz
İsrail: Hizbullah'a Askeri Çözüm Yetersiz

17.05.2026 12:46
İsrailli güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın silahlarının askeri yöntemlerle yok edilemeyeceğini belirtti.

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın tüm silahlarını askeri yöntemlerle ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını, bu nedenle siyasi bir çözümün gerekli olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Hizbullah'ın özellikle insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar İsrail ordusu için ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak, "Bazılarının önerdiği gibi Lübnan'ın güneyinin tamamı işgal edilse bile bu adım, Hizbullah'a ait son silahlı İHA'yı veya son füzeyi yok etmeye yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail güvenlik kurumlarının, hedefli suikastlar, altyapı saldırıları ve ek saldırılarla Hizbullah'ın kapasitesinin zayıflatılabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ancak tehdidi tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir askeri çözümün bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın özellikle fiber optik sistemlerle yönlendirilen İHA'larının tespit ve engellenmesinin zor olduğu, bu araçların keşif amaçlı kullanımın ötesine geçerek, etkili saldırı silahlarına dönüştüğü belirtildi.

İsrail ordusunun İHA saldırılarına karşı korunma amacıyla yaklaşık 500 bin şekel (yaklaşık 171 bin dolar) maliyetli koruyucu ağ sistemleri konuşlandırdığı, ancak güvenlik kaynaklarının bunları da kesin çözüm olarak görmediği ifade edildi.

Kaynak ayrıca, Lübnan'daki çatışmaların sürmesinin İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Daha derin kara kontrolü dahi Hizbullah'ın roket ve İHA'larla sürdürdüğü yıpratma stratejisini tamamen engelleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri seçeneğin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan kaynak, "Sahadaki gerçekliği değiştirmek için uzun vadeli askeri caydırıcılığın yanında siyasi bir açılım sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
