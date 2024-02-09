İsrail, Hizbullah'a karşı saldırıya hazırlanıyor - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a karşı saldırıya hazırlanıyor

İsrail, Hizbullah\'a karşı saldırıya hazırlanıyor

İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki vatandaşların evlerine dönmesini sağlamak için daha geniş bir saldırı hazırlığı yaptıklarını belirten Gordin, hedeflerinin bölge sakinlerinin güvenli şekilde evlerine dönebilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

09.02.2024 18:47
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İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail'in kuzeyinde yerel yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan Tümgeneral Gordin, ülkenin kuzeyindeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlamak için Hizbullah'a karşı daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.

Gordin, İsrail ordusunun hedefinin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumunu bölge sakinlerinin evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak tanıyacak şekilde değiştirmek olduğunu savundu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA

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Jerusalem Post, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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