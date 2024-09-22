İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Başlattı

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KUDÜS, 22 Eylül (Xinhua) -- İsrail Cumartesi günü akşam saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait roket rampalarını ve diğer tesisleri hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca uçak İsrailli sivillere yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için an itibarıyla terör hedeflerini ve roket rampalarını vuruyor" dedi.

İsrail'in saldırıları, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik büyük roket saldırıları hazırlığında olduğuna dair haberlerin ve Lübnan medyasının büyük patlama görüntülerini yayımlamasının ardından geldi.

Hagari, bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinden başlayıp kuzeye doğru uzanan bölgelerde sivillere yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Hagari, İsrail vatandaşlarına yaptığı çağrıda, "Sivil Cephe Komutanlığı yönergelerine uymanızı istiyoruz. Kısa süre içerisinde İsrail'e roket fırlatılması ve diğer saldırıların gerçekleştirilmesi ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Yeni kısıtlamalar saat 20.30'da başlayacak. Kısıtlamalara göre toplantılar dış mekanlarda 30, iç mekanlarda 300 kişiyle sınırlandırılacak, yalnızca korunaklı alanlarda çalışmaya izin verilecek ve eğitim faaliyetleri güvenli alanların mevcut olduğu yerlerde sürdürülecek.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akko ve Nehariya gibi Lübnan sınırına yakın kentlerdeki plajların kapatıldığı bildirildi.

Bu kısıtlamalar, Celile'nin aşağı, yukarı ve orta kesimlerinde, Hayfa Körfezi'nde ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin bazı bölümlerinde geçerli olacak.