İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Başlattı

İsrail, Hizbullah'ın roket rampalarını vurdu, sivil kısıtlamalar getirildi.

22.09.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDÜS, 22 Eylül (Xinhua) -- İsrail Cumartesi günü akşam saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait roket rampalarını ve diğer tesisleri hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca uçak İsrailli sivillere yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için an itibarıyla terör hedeflerini ve roket rampalarını vuruyor" dedi.

İsrail'in saldırıları, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik büyük roket saldırıları hazırlığında olduğuna dair haberlerin ve Lübnan medyasının büyük patlama görüntülerini yayımlamasının ardından geldi.

Hagari, bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinden başlayıp kuzeye doğru uzanan bölgelerde sivillere yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Hagari, İsrail vatandaşlarına yaptığı çağrıda, "Sivil Cephe Komutanlığı yönergelerine uymanızı istiyoruz. Kısa süre içerisinde İsrail'e roket fırlatılması ve diğer saldırıların gerçekleştirilmesi ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Yeni kısıtlamalar saat 20.30'da başlayacak. Kısıtlamalara göre toplantılar dış mekanlarda 30, iç mekanlarda 300 kişiyle sınırlandırılacak, yalnızca korunaklı alanlarda çalışmaya izin verilecek ve eğitim faaliyetleri güvenli alanların mevcut olduğu yerlerde sürdürülecek.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akko ve Nehariya gibi Lübnan sınırına yakın kentlerdeki plajların kapatıldığı bildirildi.

Bu kısıtlamalar, Celile'nin aşağı, yukarı ve orta kesimlerinde, Hayfa Körfezi'nde ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin bazı bölümlerinde geçerli olacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 12:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement