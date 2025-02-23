İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee Avichay, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

IDF Sözcüsü Adraee Avichay X hesabından "İsrail Savunma Kuvvetleri kısa bir süre önce Hizbullah'a ait terörist faaliyetlerin tespit edildiği Güney Lübnan bölgesinde, içinde savaş ekipmanlarının bulunduğu askeri binalara saldırı düzenledi. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği bu faaliyetler İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.