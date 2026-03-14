İsrail, Hizbullah'ı Ambulans Kullanmakla Suçladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'ın "ambulansları" kullandığını iddia ederek, sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hizbullah'ın "ambulansları askeri amaçlarla yoğun şekilde kullandığını" iddia eden Adraee, ambulans ve tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasına son verilmesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, "askeri eylemler" bahanesiyle Hizbullah'a karşı tıbbi tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.