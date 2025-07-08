İsrail, Hizbullah Komutanını Hedef Aldı

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki Deyr Keyfa bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarından Ali Abdulhassan Haydar'ı hedef alarak etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Haydar'ın İsrailli sivillere ve İsrail askerlerine yönelik çok sayıda terör saldırısını planladığı, bunlar arasında "Celile'yi Fethet" planı da bulunduğu öne sürüldü.

Son aylarda, Haydar'ın Hizbullah'ın güney Lübnan'daki terör altyapısını yeniden kurma çabalarında yer aldığı savulan açıklamada, "Rıdvan Gücü" komutanlarından Haydar'ın faaliyetlerinin, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık ihlali niteliğinde olduğu savunuldu.

Bu saldırıdan yaklaşık iki saat sonra Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinde başka bir Hizbullah mensubunun daha etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Sur kentine bağlı Deyr Keyfa beldesinde bir aracı ve Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları neredeyse günlük sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.