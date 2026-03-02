İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika
İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü

02.03.2026 17:49
İsrail ordusu, Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanını öldürdüğünü duyurdu ve saldırılara devam edeceğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roketli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yoğun saldırılara başladığı Lübnan'da Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanını öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Makled'in öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Makled'in Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanı olduğu, İsrail ordusu hakkında istihbarat sağlamaktan sorumlu ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının planlanmasında üst düzey komutanlarla işbirliği içinde olduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın İran'a destek vermek için savaşa dahil olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İran'da hava savunma sistemleri hedef alındı

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü ve ülkede hava savunma sistemlerini hedef aldığını ileri sürdü.

Hava savunma sistemleri ve operatörlerin tam İsrail uçaklarına karşı saldırı için hazırlanırken vurulduğunu iddia eden İsrail ordusu, İran yönetiminin ateş sistemlerine ve balistik füze fırlatıcılarına saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Kaynak: AA

