İsrail, Hizbullah Tünellerine 700 Ton Patlayıcıyla Saldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beaufort (Şakif) bölgesinde yer aldığı iddia edilen Hizbullah'a ait tünelleri yıkmak amacıyla 700 ton patlayıcı kullandığını duyurdu.

Netanyahu ve Katz tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yer altı altyapı tesislerini 700 ton patlayıcı kullanarak patlattığı ve bunun "Hizbullah'ın ateşkese yönelik ihlallerine karşılık olarak yapıldığı" savunuldu.

İsrail'in "ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesini kabul etmeyeceği" iddiasına yer verilen açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail ordusu ve vatandaşlarına saldırı girişiminin bedelini ağır şekilde ödeyeceği" tehdidi yöneltildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edeceği ve "Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla askeri altyapıları imha etmeyi sürdüreceği" kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.