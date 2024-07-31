İsrail Hükümet Sözcüsü Hamas lideri Heniyye'nin suikasta ilişkin yorum yapmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Hükümet Sözcüsü Hamas lideri Heniyye'nin suikasta ilişkin yorum yapmayacak

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin "herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi. Mencer, İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

31.07.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin "herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

Mencer düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız." cevabını verdi.

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu iddia etti.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

-Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Tahran, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümet Sözcüsü Hamas lideri Heniyye'nin suikasta ilişkin yorum yapmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Hükümet Sözcüsü Hamas lideri Heniyye'nin suikasta ilişkin yorum yapmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement