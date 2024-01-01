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İsrail Hükümeti, Gazze Şeridi Çevresindeki Yerleşimcilere Rüşvet Veriyor - Son Dakika
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İsrail Hükümeti, Gazze Şeridi Çevresindeki Yerleşimcilere Rüşvet Veriyor

İsrail hükümetinin, 7 Ekim'den sonra yaşanan çatışmalar sebebiyle bölgeden ayrılan İsrail vatandaşlarına, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında rüşvet verdiği belirtiliyor. İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, İsrail hükümetinin bölge sakinlerine yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini öne sürdü.

İsrail Hükümeti, Gazze Şeridi Çevresindeki Yerleşimcilere Rüşvet Veriyor
01.01.2024 - 22:15,
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İsrail hükümetinin, 7 Ekim'den sonra yaşanan çatışmalar sebebiyle bölgeden ayrılan İsrail vatandaşlarına, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında rüşvet verdiği belirtildi.

İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, Yedioth Ahronot gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bölgelerin hala füze saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Eidan, İsrail hükümetinin bölge sakinlerine yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini öne sürdü.

Kendisi de Likud Partisi'nin bir üyesi olan Eidan, "İsrail hükümeti, insanlardan 6 Ekim'e geri dönmelerini istiyor ama onların güvenliklerini sağlama konusunda kenara çekiliyor." ifadesini kullandı.

Eidan, hükümeti bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmadan ve güvenliği sağlamadan yerleşimcileri bölgeye geri döndürmeye çalışmakla suçladı.

Gazete, haberinde bölgeye geri dönmeyi kabul edenlerin uyum primi" adı altında para yardımı alacaklarını, kabul etmeyenlerin ise ülkenin orta kesimlerindeki otellerde kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi çevresindeki 6 Yahudi yerleşim bölgesi sakinlerinin 7 Ekim'den sonra boşalttıkları yerlerine yeniden geri dönmeleri için hazırlık yaptığını duyurdu.

Kaynak: AA
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