İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail, Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan, İsrail tarafından şu ana kadar saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.