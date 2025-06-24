İsrail İçin Casusluk Davası - Son Dakika
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İsrail İçin Casusluk Davası

24.06.2025 13:49
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İsrail istihbaratına gizli bilgiler ulaştıran 20 sanığa 10-24 yıl hapis cezası isteniyor.

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ilişkin ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, "zincirleme şekilde yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan sanıkların 10'ar yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiğini bildirdi.

Mütalaada, sanıkların İsrail istihbarat Servisi oluşumu İÇOM adına faaliyetlerde bulunarak özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin edip İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında sanıkların özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan Havala sistemi, kripto para ve Western Union sistemini kullanarak menfaat temin ettikleri belirtildi.

Mütalaada, sanıkların elde ettikleri bilgilerin, devletin güvenliğine ilişkin, iç veya dış siyasal yarar bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olmadığı, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği gereği gizli kalması gereken bilgilerden olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tüm sanıkların, "zincirleme şekilde yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 10'ar yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada sanıklara, mütalaaya karşı savunmaları soruldu.

Tutuklu sanık Ahmed M. A. Alostaz, Filistinli olduğunu, ailesinin Gazze'de olduğunu ve casusluk yapmadığını savunarak beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Hazım Abdelradı tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, eğitimine devam edebilmek için Mısır'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kanuna aykırı faaliyette bulunmadığını savunan Abdelradı, Türk adaletine güvendiğini ifade ederek beraatini istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bu arada mahkeme başkanı, duruşmanın 3 gün süreceğini, savunmaların alınmasının ardından dosyanın karara bağlanacağını bildirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede, MOSSAD'ın birimi İÇOM'un, hedefindeki kişilerin bilgilerini ele geçirebilmek için sanıklarla haberleşme uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladığı, sonrasında da kendilerine ait 7 farklı numarayla sanıklarla iletişime geçtiği kaydediliyor.

Sanıklarla kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı belirtilen iddianamede, İsrail istihbarat biriminin, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçlayarak sanıklardan yararlandığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ile görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilerini ele geçirdikleri, sonrasında da bunları İsrail istihbarat görevlileri ile paylaştıkları belirtiliyor.

Sanıkların yaptıkları işler karşılığında İsrail istihbaratından özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan "havale", "kripto para" ve "Western Union" sistemi üzerinden para aldıkları da iddianamede yer alıyor.

Özellikle İsrail'in hedefindeki kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Dolayısıyla bir sonraki aşamada bu şahısların infaz edilmesi ve kaçırılması da dahil farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca dosya kapsamında yer alan MASAK raporları da incelendiğinde şüphelilerin bu faaliyetleri kapsamında menfaat temin ettikleri ve suç karşılığında da kazanç sağladıkları da aşikardır." ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, sanıklar Abdalla Akkad, Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed Elsobky, Abdurrahman Gabbeş, Adı Alfunekh, Ahmed M. A. Alostaz, Ahmet Furkan Alalmış, Amal Sallamı Ep Sıala, Cemile Türk, Halid Heney, Hazem Mounır Amın Elgayyar, Hazım Abdelradı, Khalel Ibrahım Younus Basheer, Kadir Aydın, Luey Mektebi, Mahmud İzzettin, Mohamad Ahmad, Morched Sıala, Muhammed Bilik, Muhammed Ali Veys ve Muhammed Nur Derviş'in, "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İçin Casusluk Davası - Son Dakika

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