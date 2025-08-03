İsrail İHA'ları Lübnan'da Alçak Uçuş Gerçekleştiriyor

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), Lübnan'ın birçok bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, alçak uçuş yapan İsrail İHA'ları tehlike oluşturdu.

İsrail İHA'larının ülkenin güneyindeki, Nebatiye ve Sur kentlerinin pek çok bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı.

Özellikle Hiyam beldesinde çok sayıda İHA'nın alçak uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçuşların sabah saatlerinden beri devam ettiği belirtildi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki sahil kenti Sayda'da da İHA'lar oldukça alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.

Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Bekaa bölgesinde ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları alçak uçuş yaptı.

İsrail ordusunun İHA'larla yaptığı uçuşlar Lübnanlılar arasında gerginlik oluşturdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek kentinin bazı noktaları ile güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.