İsrail İHA'larla Gazze'ye saldırdı: 3 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze kentinde Filistinlilerin toplandığı alana insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, İHA'larla Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, hayatını kaybedenlerin naaşlarının El-Ehli Babtist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı Gazze'de her geçen gün insanlık felaketinin derinleştiği görülüyor.