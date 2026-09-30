İsrail İHA saldırısı Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye'de 3 askeri yaraladı

İsrail İHA saldırısı Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye'de 3 askeri yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği İHA saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait İHA beldedeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı. Lübnan ordusundan ise açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesindeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı.
Saldırıda 3 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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