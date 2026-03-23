İsrail İHA'sı Gazze'de Saldırı Düzenledi

23.03.2026 11:38
Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 8 yaralandı.

GAZZE, 23 Mart (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir polis aracına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kampta bulunan El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada pazar günkü saldırının ardından hastaneye 3 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki içişleri yetkilileri de İsrail'e ait İHA'nın, kampta bulunan Ebu Sarar kavşağında "görev yapan" polis aracına saldırması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıkladı.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze sağlık yetkililerinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.253'e, yaralı sayısıysa 171.912'ye yükseldi. Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 677'ye, yaralı sayısıysa 1.813'e ulaştı.

