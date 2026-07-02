İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA Han Yunus'un Mevasi bölgesini hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 74, yaralı sayısı ise 173 bin 537 olarak açıklandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA'sı Han Yunus'ta Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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