İsrail, İHA Üretiminde Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İHA Üretiminde Hızlanıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hizbullah tehdidine karşı yılda 100 bin İHA üretmeyi planlıyor.

İsrail, Rusya-Ukrayna savaşı ile dikkati çeken ve Lübnan'da Hizbullah'ın düzenlediği saldırılarla İsrail ordusunu zor duruma düşüren saldırı insansız hava araçlarından (İHA) yılda yaklaşık 100 bin adet üretmeyi planlıyor.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinde Amos Harel imzasıyla yayımlanan analizde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü İHA'ları karşısında çözüm bulmakta zorlandığı ve çatışmaların durduğu sırada bu konuya yoğunlaştığı aktarıldı.

Analizde, Hizbullah'ın İHA'ları kullanmaya başlamasıyla İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde büyük kayıplar verdiği, hava üstünlüğünü kaybetme noktasına geldiği ve bölgede hemen hemen her yerde saldırıya uğramış askeri araç kalıntılarına rastlamanın mümkün olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çatışmaların durduğu dönemde daha fazla tahkimat yaptığı kaydedilen analizde, Rusya-Ukrayna örneği ile Hizbullah'ın İsrail ordusuna karşı elde ettiği başarının Tel Aviv yönetimini İHA'lara yoğunlaşmaya ittiği vurgulandı.

Analizde, İsrail ordusunun yılda yaklaşık 100 bin adet saldırı İHA'sı üretmeyi öngören bir plan geliştirdiğine, fakat bunun kara kuvvetleri içerisinde yapısal ve örgütsel değişikliklerle desteklenmesi ve geleneksel organizasyondan uzaklaşarak İHA ve robot operasyonlarında uzmanlaşmış daha fazla alt birim kurulması gerektiğine işaret edildi.

İsrail'in İHA'lar konusunda Ukrayna'dan öğreneceği çok şey olduğunu ifade eden Harel, emekli bir İsrailli generalin kısa süre önce İskandinav ülkelerinde düzenlenen NATO tatbikatına davet edildiğini ve bu tatbikata, İHA'lar konusunda geniş operasyonel deneyime sahip iki Ukraynalı ekibin katıldığını kaydetti.

İsrailli analist, Ukraynalı ekibin 2 NATO taburuyla simüle edilmiş bir çatışmaya girdiğini ve sadece 90 dakika sonra, her iki taburun da tamamen imha edildiğini; öfkelenen komutanların, bir daha simülasyon istediğini ve bu sefer, taburların yenilgiye uğramasının sadece 60 dakika sürdüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İHA Üretiminde Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IKBY Başkanı Barzani’den “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek IKBY Başkanı Barzani'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek
Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5’i ağır 13 çocuk yaralandı Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5'i ağır 13 çocuk yaralandı
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:41
Galatasaray’ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
20:47
AK Parti’nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden gösteri
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 00:41:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İHA Üretiminde Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.