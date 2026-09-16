İsrail ile Fas'tan ekonomik işbirliği ve diplomatik ilişkileri artırma kararı - Son Dakika
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İsrail ile Fas'tan ekonomik işbirliği ve diplomatik ilişkileri artırma kararı

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İsrail ve Fas, anlaşmalar imzalayarak ekonomik işbirliğini güçlendirme ve diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ile büyükelçi atama dahil diplomatik ilişkileri artırma kararı aldı.

İsrail ve Fas, anlaşmalar imzalayarak ekonomik işbirliğini güçlendirme ve diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ile büyükelçi atama dahil diplomatik ilişkileri artırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın New York'ta üçlü zirve gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Saar'ın ilerleyen saatlerde Faslı mevkidaşı Bourita ile ikili bir görüşme yapmasının beklendiği kaydedildi.

Üçlü zirvede, İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, her iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin büyükelçilik düzeyine yükseltilmesi ve büyükelçilerin atanması konusunda niyet beyan edildiği belirtildi.

Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları geliştirmek için 2026 yılı sonuna kadar yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar imzalamayı kararlaştırdığı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların genişletilmesi ve önümüzdeki aylarda üst düzey karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmiş, bu ülkeler söz konusu süreci "Abraham Anlaşmaları" adı altında imzalanan anlaşmalarla resmileştirmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail ile Fas, diplomatik ilişkileri başlatmış, Tel Aviv ve Rabat'ta karşılıklı olarak temsilcilik açmıştı.

Kaynak: AA
Dış PolitikaBüyükelçilikEkonomiGüncelİsrailFasSon Dakika

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