İsrail ile Hizbullah Arasında Çatışma

11.03.2026 00:46
Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışma çıktı; ölü sayısı 570'e ulaştı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurları ile İsrail ordusu arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, topçu ateşi ve orta kalibreli silahlarla sağlanan yoğun ateş desteği altında ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı sınırdaki Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalıştı.

Bu sırada bölgede bulunan Hizbullah unsurları ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Son bir hafta içinde İsrail güçlerinin sınır hattındaki Hiyam, Adise, Kefr Kila, Kefr Şuba ve Zuhayra beldelerine sınırlı kara sızmaları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan 9 Mart'ta da Lübnan'ın doğusunda havadan indirme yaparak Nebi Şit beldesine doğru ilerlemeye çalışan Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

