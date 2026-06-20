İsrail ile Hizbullah'tan Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ile Hizbullah'tan Ateşkes Anlaşması

20.06.2026 10:25
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İsrail'in hava saldırılarında 47 kişinin ölümünün ardından, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlandı.

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son hava saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 97 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, Nabatiye bölgesindeki Haruf'ta dokuz, Habuş'ta yedi ve El-Duveyr'de bir çocuk dahil altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ateşkes anlaşmasının Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda dört İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlandığı belirtildi.

Hizbullah lideri Naim Kasım yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ı ortadan kaldırma projesi başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Hizbullah ayrıca, güdümlü füzelerle üç İsrail tankını imha ettiğini ve İsrail askerlerini roket ile topçu ateşiyle hedef aldığını açıkladı. Ölen askerler arasında bir tabur komutanının da bulunduğu bildirildi.

Beyaz Saray, ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı. İsrail Ordusu da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğrularken, askeri sözcüleri İsrail güçlerinin "acil tehditleri ortadan kaldırmaya devam edeceğini" bildirdi.

Hizbullah ise ateşkesi henüz resmen doğrulamadı. Ancak Lübnan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatiye kentinde yerel saatle 16.00'da başlayan ateşkese rağmen İsrail tarafından bölgede en az 12 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik operasyonları sürdürmesi yönünde iç siyasi baskıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, Hizbullah da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdürdüğü sürece saldırılarına devam edeceğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Washington'daki müzakerelerin ilerleyebilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının sona erdiği kapsamlı bir ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Lübnan hükümeti ile İsrail arasında doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yeniden başlayacağını ve görüşmelerin amacının kalıcı barışın sağlanması olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İsrail'i "kalıcı savaş istemekle" suçladı ve ateşkes kapsamında verilen taahhütlerin ihlal edilmesi halinde bunun sorumluluğunun ABD'ye ait olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ile Hizbullah'tan Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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