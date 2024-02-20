İsrail\'in açlık politikasıyla zorla yerinden edilen Filistinliler çorba kuyruğunda bekliyor

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İsrail'in aylardır bombalarla ve zorla aç bırakma politikasıyla yok etmeye çalıştığı yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli, Cibaliya Mülteci Kampındaki bir okulda dağıtılan çorbadan alabilmek için oluşan kuyrukta uzun bir bekleyişe katlanmak zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'ni 2007 yılından beri havadan, karadan ve denizden abluka altında tutarak son derece sınırlı miktarda temel ihtiyaç maddesinin girişine izin veren İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise bölgeye gıda dahil hiçbir yardımın girmesine izin vermiyor.

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze halkı açlığın pençesinde kıvranıyor.

İnsani durumun her geçen gün kötüleştiği Gazze'de zorla aç bırakılan yüzlerce çocuk, kadın ve erkek ellerinde teneke kutular ve plastik kaplarla bir tas çorba alabilmek için sıraya giriyor.

Çorbadan payına düşeni almayı başarabilenlerin yüzünde ailesine yemek götürebilmenin sevinciyle mahcup bir gülümseme yayılıyor.

Küçücük bedenleriyle açlıkla mücadele eden Filistinli çocuklar, biraz çorba alabilmek için kendilerinden büyük çorba kazanının etrafında birbiriyle yarışıyor.

Ailelerini hayatta tutabilmek için uzun kuyruklarda bekliyorlar

Filistinli 52 yaşındaki Ebu Suheyl, ailesine bir lokma yiyecek götürebilmek için çorba kuyruğuna giren yerinden edilmiş Filistinlilerden sadece biri.

AA muhabirine konuşan Ebu Suheyl, ellerinde gıda ve para adına hiçbir şey bulunmadığını, kendisini ve ailesini hayatta tutabilmek için hayırseverlerin karşıladığı bu çorbadan almak zorunda olduğunu söyledi.

Devam eden İsrail saldırılarıyla kiminin savaşarak, kiminin çocuklarını kaybetmenin acısına katlanarak mücadele ettiğini belirten Ebu Suheyl, kendilerinin de yiyecek bulmak için çabaladığını aktardı.

Çorba kuyruğunun uzunluğuna işaret eden Ebu Suheyl, Gazze'de çok sayıda insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bir tas çorba alabilmek için uzun sıralara girmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı ve onun da tükendiği bildiriliyor.